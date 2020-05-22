Экс-главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, ставший героем Разговора по пятницам, объяснил, почему покинул команду в январе 2020-го.

— В какой момент поняли, что из «Химок» придется уйти?

— Когда мэр города сообщил мне, что нет у бюджета возможности содержать команду в нынешнем виде. Понятно стало, что спонсоры не войдут, лидеров придется отпускать.

— «Химки» наверху, состав не слишком изменился. Кажется — могли бы и дальше тренировать.

— Был бы я уверен, что состав сохранят — конечно, не ушел бы! Но до меня доносилась другая информация. Когда первые лица тебе говорят «задачи выхода нет» — о чем думать? И ведь мотивируется даже не финансовыми вопросами!

— А чем?

— Сказали так: «Нас интересует развитие молодежи». Я это все проходил с «Волгой» в Нижнем Новгороде. Берешь пацанов из школы, растишь, занимаешь десятое место, полгода не получая денег. А «спасибо» тебе никто не говорит — наоборот! Ругают на чем свет!

— Кто?

— Все. От болельщиков до родителей этих ребят.

— Родители-то почему?

— Потому что первая лига — это серьезный накал. Травматизм. Не все к этому готовы. Плюс копится негатив — кому-то за спиной платят деньги, кому-то нет. Кого-то берут на сборы, кого-то отцепляют. Имея такой опыт, в «Химках» сразу собрал футболистов: «Ребята, надо делать выбор. Задача у нас снимается. Я работать не по максимуму не умею, играть в поддавки — не мое. Принял решение уйти».

— Правда, что зимой на встрече с губернатором Подмосковья вы попросили для «Химок» миллиард рублей — с прицелом на премьер-лигу?

— Нет. Тренер на том совещании докладывал о спортивных итогах, которые по всем направлениям были признаны успешными. О деньгах говорили специалисты. Суммы тоже называли они. В Instagram я на днях написал: «Сначала приближенные к клубу крикуны пытались создать мне имидж скандалиста. Теперь — стяжателя. Убогенько, но забавно. Что же дальше будет?» Добавить нечего. (Юрий Голышак, Александр Кружков)