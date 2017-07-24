Андрей Талалаев: "Конечно, "Тамбов" входит в число фаворитов ФНЛ"

Интервью "СЭ" дал тренер "Тамбова" Андрей Талалаев. После неудачного старта его команда одержала первую победу в новом первенстве, разгромив "Спартак-2" (3:0)

– Какие задачи на сезон поставлены "Тамбову"?

– Этот вопрос лучше адресовать руководству.

– Есть желание выйти в премьер-лигу?

– Оно было еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось.

– Кого считаете фаворитом турнира?

– Пока складывается очень ровный сезон. Есть шесть-семь команд, которые претендуют на выход в премьер-лигу с первого места.

– "Тамбов" входит в число семи фаворитов?

– Конечно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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