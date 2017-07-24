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24 июля 2017, 03:45

Андрей Талалаев: "Конечно, "Тамбов" входит в число фаворитов ФНЛ"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Интервью "СЭ" дал тренер "Тамбова" Андрей Талалаев. После неудачного старта его команда одержала первую победу в новом первенстве, разгромив "Спартак-2" (3:0)

– Какие задачи на сезон поставлены "Тамбову"?

– Этот вопрос лучше адресовать руководству.

– Есть желание выйти в премьер-лигу?

– Оно было еще в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось.

– Кого считаете фаворитом турнира?

– Пока складывается очень ровный сезон. Есть шесть-семь команд, которые претендуют на выход в премьер-лигу с первого места.

– "Тамбов" входит в число семи фаворитов?

– Конечно. (Павел ГУРЕВИЧ)

 

Полностью интервью Талалаева

Андрей Талалаев
ФК Спартак-2 (Москва)
ФК Тамбов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
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Кубань – Шинник
 - : -
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Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
2.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
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