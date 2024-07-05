Агент Кравцова: «Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти из Сочи»
Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем футболиста.
«У него действующий контракт с «Сочи». Если поступит хорошее предложение, то Кирилл может уйти. Готов ли Кирилл играть в первой лиге? Пока он в «Сочи» — да», — приводит «Спорт День за Днем» слова Талаева.
Также он ответил на вопрос о приоритете у Кравцова по продолжению карьеры.
«У Кирилла приоритет — развиваться как футболист», — добавил агент.
Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Команда по итогам сезона-2023/24 вылетела в первую лигу.
Источник: Спорт День за Днем
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