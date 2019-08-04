Андрей Сосницкий: "Слишком эмоционально играли с "Торпедо" в атаке"

Исполняющий обязанности главного тренера "Армавира" Андрей Сосницкий прокомментировал поражение от "Торпедо" (1:2) в 6-м туре Олимп-первенства ФНЛ.

– Впечатления отрицательные, матч получился с нашей стороны недостаточно целостным. План н игру частично мы выполняли, но, к сожалению, потеря мяча и неоправданный ошибка обернулись голом в наши ворота. После этого нам было тяжело преодолевать массивную оборону соперника. Во втором тайме невынужденная ошибка защитника привела к еще одному голу.

Концовка была эмоциональной с нашей стороны, и это было неправильно. Было задание: через фланги преодолеть насыщенную оборону, но оно выполнено не было. Слишком много эмоций, целостного давления на ворота не получилось, – сказал Сосницкий на пресс-конференции.

Сосницкий исполнял обязанности главного тренера, так как Арсен Папикян ранее был дисквалифицирован на четыре матча за свое поведение на игре с "Нефтехимиком". (Александр Рогулев)