Андрей Панюков: "В Литве класс команд слишком неодинаковый, ФНЛ видится мне более ровным"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков после победы над "Балтикой" в 8-м туре ФНЛ (2:0) отметил, что было важно удержать победный счет. Также он не стал сравнивать ФНЛ с чемпионатом Литвы, где выступал ранее.

– Мы встречались с командой, которая идет на четвертом месте, - цитирует пресс-служба клуба Панюкова. - Ребята у нас в команде молодые, для них это хороший раздражитель: не испугались, боролись за каждый мяч. Все очень старались, и результат – на табло. "Балтика" идет в группе лидеров, но крайне редко создавала моменты у наших ворот. Во втором тайме мы играли по счету. Я бы не сказал, что действовали от обороны, просто стали плотнее прихватывать соперников. Это все же ФНЛ, серьезная лига. Поэтому, конечно, было важно удержать победный счет. А нестись галопом забивать второй гол – риск. В результате гости увлеклись и получили второй гол. После этого все стало ясно.

– Гол в дебютном матче плюс победа – очень хороший результат.

– На первый тайм вышел с большим желанием, но хороших моментов не было, чаще, чем хотелось, терял мячи. Такое случается. А после перерыва удалось отличиться: получил хорошую передачу.

– Какое осталось впечатление от новой команды?

– Ребята молодые, способные. Если им помогать в процессе игры, то все будет хорошо. Все адекватные, слушают внимательно и тренера, и более опытных футболистов. Вот сегодня и показали, что даже в 18–19 лет можно хорошо играть в футбол. А соперник, еще раз напомню, недавно лидировал в ФНЛ.

– Сравните уровень ФНЛ и литовского высшего дивизиона.

– Тяжело сравнивать: в ФНЛ я сыграл только один матч. В Литве класс команд слишком неодинаковый. Первый дивизион России видится более ровным. Но пока информации для выводов слишком мало.