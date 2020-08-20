Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Андрей Козлов и Артем Юсупов продолжат карьеры в «Оренбурге»

14:05
Теги:

Нападающий Андрей Козлов возвращается в «Оренбург». Форвард Артем Юсупов также переходит в команду из Оренбурга, сообщает сайт клуба.

Козлов ранее выступал за «Елец», «Днепр» (Смоленск), «Губкин», «Факел» (Воронеж), «Уфы», «Торпедо» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Волга» (Нижний Новгород) и «Енисей» (Красноярск).

Юсупов переходит «Оренбург» на правах аренды. Прежде форвард выступал за «Тюмень», «Зенит"-2 и «Урал».

Дополнительная информация:

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/transfernye-novosti12.html

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир