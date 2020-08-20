Андрей Козлов и Артем Юсупов продолжат карьеры в «Оренбурге»
14:05
Нападающий Андрей Козлов возвращается в «Оренбург». Форвард Артем Юсупов также переходит в команду из Оренбурга, сообщает сайт клуба.
Козлов ранее выступал за «Елец», «Днепр» (Смоленск), «Губкин», «Факел» (Воронеж), «Уфы», «Торпедо» (Москва), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Волга» (Нижний Новгород) и «Енисей» (Красноярск).
Юсупов переходит «Оренбург» на правах аренды. Прежде форвард выступал за «Тюмень», «Зенит"-2 и «Урал».
Дополнительная информация:
https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/transfernye-novosti12.html