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Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо»

15:11
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 43-летний специалист работал в «Амкаре» и «Родине».

«Торпедо» под руководством Александра Бородюка занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 15 туров.

Будучи футболистом, Каряка провел 27 матчей за сборную России, забив 6 голов.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42926/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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