Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо»
15:11
Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка вошел в тренерский штаб «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее 43-летний специалист работал в «Амкаре» и «Родине».
«Торпедо» под руководством Александра Бородюка занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после 15 туров.
Будучи футболистом, Каряка провел 27 матчей за сборную России, забив 6 голов.
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