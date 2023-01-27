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Сегодня, 12:55

Андрей Канчельскис раскритиковал молодых российских тренеров

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что молодые тренеры не могут ничему научить футболистов.

«Чему может научить тренер, например, в 28 лет? Когда-то не прошёл в состав, а сейчас тренирует. Он ничему не научит! Или вот берут из «Барселоны» тренера, который нигде не играл. Зато испанец! И начинают рассказывать методики по книжкам. Ребята, по книжкам любой может тренировать. Надо поиграть во Второй лиге, Первой и Высшей, пройти все этапы. Тогда можно чему-то научить.

Если тренер не поиграл в Премьер-лиге, то ничему не может научить? Нет, научить-то может, но ему опыта не хватит. Но те, кто поиграл, могут научить большему», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Ранее испанский специалист Франк Артига стал главным тренером «Родины-2». Ранее Артига восемь лет работал в системе «Барселоны» и выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе.

Источник: https://legalbet.ru/news/po-knizhkam-lyuboj-mozhet-trenirovat-kanchelskis/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Андрей Канчельскис
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
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Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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