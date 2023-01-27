Андрей Канчельскис раскритиковал молодых российских тренеров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что молодые тренеры не могут ничему научить футболистов.

«Чему может научить тренер, например, в 28 лет? Когда-то не прошёл в состав, а сейчас тренирует. Он ничему не научит! Или вот берут из «Барселоны» тренера, который нигде не играл. Зато испанец! И начинают рассказывать методики по книжкам. Ребята, по книжкам любой может тренировать. Надо поиграть во Второй лиге, Первой и Высшей, пройти все этапы. Тогда можно чему-то научить.

Если тренер не поиграл в Премьер-лиге, то ничему не может научить? Нет, научить-то может, но ему опыта не хватит. Но те, кто поиграл, могут научить большему», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Ранее испанский специалист Франк Артига стал главным тренером «Родины-2». Ранее Артига восемь лет работал в системе «Барселоны» и выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе.