Канчельскис: «У Мостового варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, хочет ли он пригласить на стажировку Александра Мостового.

«Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск».

Причем здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку? Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договоренность о стажировке, а потом коронавирус все порушил. В свое время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, еще раз надо попробовать. Главное — наше желание, а другой вопрос — хочет клуб или нет», — цитирует Leglabet Канчельскиса.