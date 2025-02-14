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Канчельскис: «У Мостового варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, хочет ли он пригласить на стажировку Александра Мостового.

«Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск».

Причем здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку? Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договоренность о стажировке, а потом коронавирус все порушил. В свое время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, еще раз надо попробовать. Главное — наше желание, а другой вопрос — хочет клуб или нет», — цитирует Leglabet Канчельскиса.

Источник: Legalbet
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Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
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«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Спартак Кс 11 7 3 1 15-8 24
3
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
4
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
5
 Урал 11 6 4 1 18-5 22
6
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 11 4 5 2 16-13 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
13
 Волга 11 3 2 6 14-17 11
14
 Челябинск 11 3 2 6 12-18 11
15
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
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19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
26.09 12:00 Челябинск – Енисей - : -
26.09 14:30 Спартак Кс – Урал - : -
26.09 16:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 12:30 Уфа – Торпедо - : -
27.09 17:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 10
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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