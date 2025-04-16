Футболист «Урала» Егорычев — о слухах про договорной матч: «У меня нет никаких подозрений»
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре первой лиги мог иметь договорной характер.
«Не знаю вообще, откуда эта информация появилась. Для нас это была тяжелая победа. В первом тайме мы были сильнее, но пропустили две атаки. Во втором тайме повезло, мы смогли отыграться, больше контролировали мяч, создали голевые моменты, в которых ничего подозрительного не видел. Почему никто не опекает нашего футболиста в одном из голов? Тактическая ошибка — спросите у защитника. Думаю, это тактическая ошибка. Мне все равно на эти слухи. У меня нет никаких подозрений», — сказал Егорычев «СЭ».
Ранее стало известно, что первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|28
|18
|8
|2
|44-14
|62
|
2
|Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|
3
|Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|
4
|Черноморец
|28
|14
|6
|8
|41-31
|48
|
5
|Сочи
|28
|13
|8
|7
|42-29
|47
|
6
|СКА-Хаб.
|28
|12
|8
|8
|34-33
|44
|
7
|Енисей
|28
|11
|5
|12
|28-31
|38
|
8
|Родина
|28
|9
|11
|8
|29-25
|38
|
9
|Ротор
|28
|8
|13
|7
|22-21
|37
|
10
|Арсенал
|28
|7
|15
|6
|20-20
|36
|
11
|Нефтехимик
|28
|8
|9
|11
|28-31
|33
|
12
|Чайка
|28
|7
|12
|9
|29-36
|33
|
13
|Шинник
|28
|7
|11
|10
|20-27
|32
|
14
|КАМАЗ
|28
|9
|5
|14
|27-27
|32
|
15
|Уфа
|28
|6
|8
|14
|26-42
|26
|
16
|Тюмень
|28
|6
|5
|17
|23-41
|23
|
17
|Алания
|28
|5
|8
|15
|17-35
|23
|
18
|Сокол
|28
|4
|10
|14
|16-36
|22
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|- : -
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|- : -
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|- : -
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|- : -
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|- : -
|21.04
|00:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|
|
Александр Юшин
Торпедо
|8
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|26
|1
|6