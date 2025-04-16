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16 апреля, 12:10

Футболист «Урала» Егорычев — о слухах про договорной матч: «У меня нет никаких подозрений»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре первой лиги мог иметь договорной характер.

«Не знаю вообще, откуда эта информация появилась. Для нас это была тяжелая победа. В первом тайме мы были сильнее, но пропустили две атаки. Во втором тайме повезло, мы смогли отыграться, больше контролировали мяч, создали голевые моменты, в которых ничего подозрительного не видел. Почему никто не опекает нашего футболиста в одном из голов? Тактическая ошибка — спросите у защитника. Думаю, это тактическая ошибка. Мне все равно на эти слухи. У меня нет никаких подозрений», — сказал Егорычев «СЭ».

Ранее стало известно, что первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик».

Игроки &laquo;Урала&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Нефтехимиком&raquo; (3:2).Претендент на РПЛ замешан в договорном скандале? «Урал» и «Нефтехимик» обвинили в нарушении закона
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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Енисей – Чайка
 - : -
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Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
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Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
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