Футболист «Урала» Егорычев — о слухах про договорной матч: «У меня нет никаких подозрений»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре первой лиги мог иметь договорной характер.

«Не знаю вообще, откуда эта информация появилась. Для нас это была тяжелая победа. В первом тайме мы были сильнее, но пропустили две атаки. Во втором тайме повезло, мы смогли отыграться, больше контролировали мяч, создали голевые моменты, в которых ничего подозрительного не видел. Почему никто не опекает нашего футболиста в одном из голов? Тактическая ошибка — спросите у защитника. Думаю, это тактическая ошибка. Мне все равно на эти слухи. У меня нет никаких подозрений», — сказал Егорычев «СЭ».

Ранее стало известно, что первая лига совместно с РФС проводит проверку матча «Урал» — «Нефтехимик».