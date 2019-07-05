Андрей Чайка: "Решение по месту матча с "Факелом" будет в понедельник. Возможно, сыграем в Песчанокопском"

Президент "Чайки" Андрей Чайка на пресс-конференции по случаю старта нового сезона рассказал о причинах выбора "Ростов-Арены" как основного стадиона и сложностях с разведением игр его команды и "Ростова".

– Мы играем в Ростове потому, что в области есть только два стадиона подходящих под 2-ю категорию – "Ростов-Арена" и "Олимп-2". Остальные поля, подготовленные к чемпионату мира – это все же больше тренировочные площадки. Мы очень хотели играть на "Олимпе-2", тем более что это в 3-4 раза дешевле, чем арендовать "Ростов-Арену". Считаю, что 5-6 тысяч человек приходили бы туда на наши матчи. Иначе получается, что трибуны там фактически без дела стоят теперь. Но "Олимп" – это стадион "Ростова", и договориться с ними пока не удалось. Их можно, наверное, понять – это их лучшее собственное поле, у "Ростова" выстроена система тренировок на нем, там же играет молодежная команда. А тут приходят со стороны и пытаются добавить еще матчей. Надеюсь, в будущем договориться удастся – мы рассчитываем на встречу с губернатором и будем обсуждать там многие вопросы, в том числе и игры на "Олимпе".

– 13 июля у вас домашняя игра с "Факелом", а у "Ростова" – с "Оренбургом". Есть ли уже решение этой ситуации?

– Решение по этому матчу будет в понедельник. Возможно, что мы проведем его в Песчанокопском. ФНЛ пошла нам на уступки, разрешив проводить там три матча в сезоне. Скорее всего, это будут игры с клубами, которые территориально близки к нам - "Армавир" и "Краснодар-2". И вот, возможно, "Факел". Другой рассматривавшийся вариант – обмен кругами с "Факелом", но воронежцы говорят, что если вы проводите свой домашний матч в Воронеже, то вы и несите на него расходы. Это лишний миллион рублей. Но вообще ФНЛ нам сильно помогает в этом плане – они постарались сделать так, чтобы пересечений с графиком "Ростова" было как можно меньше.

– Каковы ваши расходы на "Ростов-Арену"?

– Стадион пока управляется "Спорт-Инжинирингом", соответственно наш договор пока с ними, хотя в дальнейшем он должен перейти области. Номинальная цена такая же, как для "Ростова" – 2 миллиона 450 тысяч рублей. Плюс дополнительные расходы на персонал. Конечно, на премьер-лигу другие расходы – на охранников, стюардов и так далее – но и доходы там другие. У нас, конечно, будет пока дефицит, а не прибыль.

– Чего ждать болельщикам на ваших матчах?

– У нас только неделя была на подготовку, так что какие-то накладки возможны. Тем не менее у нас будут автобусы-шаттлы. Не так много, как у "Ростова", штук 10-15, но в отличие от "Ростова", они будут не только после игры, но и перед ней. Мы же не можем сказать болельщику – иди 2 километра через мост. Должно быть празднично, интересно, красиво, но полноценно подготовить стадионную программу мы сможем, наверное, к игре с хабаровским СКА 23 июля.

– Как идут продажи билетов?

– Пока мало билетов продали. Понятно, что сезон отпусков, да и студентов нет в городе. Так что покупайте билеты! Хотелось бы увидеть 4-5 тысяч зрителей.

– А что с вашими болельщиками из Песчанокопского?

– Оттуда и из Сальска мы привезем 300 человек специальными автобусами. (Юрий Плохотниченко)​