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Андреа Чуканов стал игроком «Ротора»

17:17
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«Ротор» объявил о подписании полузащитника Андреа Чуканова. Контракт с 25-летним игроком подписан по схеме «1+1», сообщает сайт клуба.

Последним клубом Чуканова был «Оренбург», весной он перешел в «Велес» на правах аренды.

Футболист ранее играл за молодежные команды «Химок» и «Локомотива». В 2015 году он подписал первый профессиональный контракт с «Тюменью».

Он выступал за «Оренбург» с 2018 года и в минувшем сезоне провел за них 23 матча и забил 2 мяча. В «Велесе» он записал в свой актив 11 матчей и 1 гол. Чуканов также играл за молодежную сборную России (U-19).

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/

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