Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал расследование по делу арбитра Егора Егорова.

— Появилась информация, что арбитр Егор Егоров был задержан и опрошен правоохранительными органами. В СМИ сообщалось, что он признался в получении денег от «Торпедо», но на результат не влиял. Будет ли он работать в следующем сезоне на матчах РПЛ и сколько еще арбитров может пойти по его пути?

— Следствие продолжается, и пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей «Торпедо», которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат.

18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей. Позже, по данным Ивана Карпова, он признался, что получил 1,5 миллиона рублей от бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, но не оказывал влияния на исход матча Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» (0:1) в пользу москвичей, который прошел в марте 2025-го.