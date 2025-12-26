Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

26 декабря 2025, 19:34

Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»

Сергей Ярошенко

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал расследование по делу арбитра Егора Егорова.

— Появилась информация, что арбитр Егор Егоров был задержан и опрошен правоохранительными органами. В СМИ сообщалось, что он признался в получении денег от «Торпедо», но на результат не влиял. Будет ли он работать в следующем сезоне на матчах РПЛ и сколько еще арбитров может пойти по его пути?

— Следствие продолжается, и пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей «Торпедо», которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат.

18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей. Позже, по данным Ивана Карпова, он признался, что получил 1,5 миллиона рублей от бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, но не оказывал влияния на исход матча Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» (0:1) в пользу москвичей, который прошел в марте 2025-го.

Александр Дюков.«Исходим из того, что в 2026 году будет принято решение о допуске наших команд». Интервью Дюкова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
РПЛ
Александр Дюков
Егор Егоров
Популярное видео
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Енисей» объявил о расторжении контракта с Белемом

Ташуев о назначении в «Енисей»: «Из «Спартака» мне не позвонят»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Факел 27 18 5 4 34-13 59
2
 Родина 27 14 10 3 45-23 52
3
 Урал 27 14 6 7 41-27 48
4
 Ротор 27 11 9 7 35-22 42
5
 Спартак Кс 27 10 11 6 38-32 41
6
 КАМАЗ 27 9 12 6 41-28 39
7
 Челябинск 27 9 11 7 35-29 38
8
 Арсенал 27 8 11 8 37-33 35
9
 Нефтехимик 27 8 11 8 31-32 35
10
 Торпедо 27 9 7 11 28-33 34
11
 СКА-Хаб. 27 8 10 9 29-35 34
12
 Енисей 27 8 10 9 23-31 34
13
 Шинник 27 7 12 8 22-23 33
14
 Волга 27 8 7 12 31-40 31
15
 Черноморец 27 7 8 12 31-37 29
16
 Уфа 27 6 9 12 29-35 27
17
 Чайка 27 4 7 16 25-59 19
18
 Сокол 27 2 10 15 12-35 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
10.04 19:30 КАМАЗ – Нефтехимик - : -
11.04 15:00 Чайка – Енисей - : -
11.04 16:00 Черноморец – Спартак Кс - : -
11.04 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
12.04 13:00 Урал – Уфа - : -
12.04 15:00 Волга – Шинник - : -
12.04 16:30 Торпедо – Арсенал - : -
12.04 17:00 Ротор – Сокол - : -
13.04 19:45 Факел – Родина - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 12
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 12
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Мухаммад Султонов
Мухаммад Султонов

КАМАЗ

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 24 1 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 10 1 0
Александр Перченок
Александр Перченок

Уфа

 15 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости