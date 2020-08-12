Амур Калмыков: «Мне очень польстило предложение от такого именитого клуба, как «Торпедо»

Форвард «Торпедо» Амур Калмыков прокомментировал свой переход в столичный клуб. Ранее он выступал за «Тамбов».

«После того, как я вернулся из отпуска после завершения сезона в премьер-лиге, узнал об интересе со стороны «Торпедо», — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Об этом мне сначала сказал мой агент, затем позвонили из селекционной службы черно-белых. Мне очень польстило предложение от такого именитого клуба с большой историей. Очень рад, что подписал контракт с черно-белыми!

Первостепенная задача — побеждать в каждом матче. Ее мне озвучили и ребята, и тренер, и руководство. Что касается разговора с Сергеем Николаевичем, то он подошел ко мне, поддержал, признался, что рад видеть меня в команде. Также он заметил, что мы будем работать и добиваться высоких целей как с коллективом, так и лично".