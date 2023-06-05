Аликин высказался о ситуации в «Уфе»

Бывший защитник «Уфы» Павел Аликин высказался о ситуации в башкирском клубе, который в прошлом году вылетел из РПЛ, а в этом — из Первой лиги.

«Печально, что за два года «Уфа» вылетела из РПЛ во Вторую лигу. Я десять лет провел в «Уфе», переживаю за команду. Видимо, на данном этапе футбол так «нужен» республике, такая там атмосфера, что команда вылетела», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

Аликин провел 220 матчей за «Уфу», а с 2021 года играет за «Родину». После матча с «Рубином» в субботу Павел объявил о завершении игровой карьеры, но отметил, что как минимум два стыковых матча «Родины» за право выступать в РПЛ, отыграть готов.