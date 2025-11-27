Аленичев рассказал о самых памятных моментах работы в тульском «Арсенале»

Российский тренер и бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в рамках организованного РФС трофи-тура FONBET Кубка России вспомнил для «СЭ» о периоде работы в тульском «Арсенале».

«Первый самый запоминающийся момент — это мое назначение в клуб. Команда тогда была создана с нуля, играла среди любителей. В принципе, основная задача для меня была — это вернуть болельщиков на трибуну. Потому что эта команда с большими амбициями и традициями. У нас не было больших задач, но тем не менее, за три с половиной года мы оказались в премьер-лиге. Это большое достижение. Второе воспоминание — это когда выиграли в Кубке России «Зенит» с Халком. Это было просто незабываемо. Третье — уход из «Арсенала» и переход в «Спартак», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев тренировал «Арсенал» в период с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда провела 101 матч, 52 из которых завершились победой, 17 — ничьей и 32 — поражением.