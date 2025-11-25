Аленичев и Титов встретились с воспитанниками академии «Арсенала»

Бывшие игроки «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов в рамках организованного РФС трофи-тура FONBET Кубка России пообщались с воспитанниками академии «Арсенала».

Аленичев тренировал «Арсенал» в период с 2011 по 2015 год. Под его руководством команда провела 101 матч, одержала 52 победы, 17 раз сыграла вничью и 32 раза проиграл. Титов играл за тульскую команду в 2012 году.

Основная команда «Арсенала» выступает в первой лиге и с 27 очками после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице.