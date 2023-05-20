Алексич: «У нас есть вера, что махачкалинское «Динамо» в будущем сможет выйти в РПЛ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич считает, что в будущем команда сможет сыграть в РПЛ.

«Гаджи Муслимович Гаджиев во главе клуба, есть поддержка главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова. Я это вижу. Это чувствуется. Поэтому настрой у нас положительный. Конечно, нам бы хотелось в будущем выйти в РПЛ. И у нас есть вера, что эта задача будет решена», — цитирует «Спорт День за Днем» Алексича.

После 31 тура «Динамо» идет на 5-м месте в первой лиге, набрав 46 очков.