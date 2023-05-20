Алексич: «У нас есть вера, что махачкалинское «Динамо» в будущем сможет выйти в РПЛ»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич считает, что в будущем команда сможет сыграть в РПЛ.
«Гаджи Муслимович Гаджиев во главе клуба, есть поддержка главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова. Я это вижу. Это чувствуется. Поэтому настрой у нас положительный. Конечно, нам бы хотелось в будущем выйти в РПЛ. И у нас есть вера, что эта задача будет решена», — цитирует «Спорт День за Днем» Алексича.
После 31 тура «Динамо» идет на 5-м месте в первой лиге, набрав 46 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|0 : 0
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|- : -
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|- : -
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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