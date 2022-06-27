Стукалов назначен главным тренером «Ротора»

Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил «Ротор», информирует пресс-служба клуба. Ранее в интервью «СЭ» специалист рассказал о переговорах с волгоградским клубом.

Также на пост спортивного директора «Ротора» был назначен Федор Щербаченко. Специалист ранее возглавлял «Кубань», «Балтику», «Мордовию». Работал внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018.

38-летний Стукалов с 2020 по 2021 год тренировал «Уфу», которая вылетела в ФНЛ по итогам стыковых матчей. Специалист также возлавлял «Сокол» и «Велес».