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Сегодня, 16:42

Стукалов назначен главным тренером «Ротора»

Алексей Еремин
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Бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил «Ротор», информирует пресс-служба клуба. Ранее в интервью «СЭ» специалист рассказал о переговорах с волгоградским клубом.

Также на пост спортивного директора «Ротора» был назначен Федор Щербаченко. Специалист ранее возглавлял «Кубань», «Балтику», «Мордовию». Работал внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира-2018.

38-летний Стукалов с 2020 по 2021 год тренировал «Уфу», которая вылетела в ФНЛ по итогам стыковых матчей. Специалист также возлавлял «Сокол» и «Велес».

Источник: https://rotor-vlg.com/news/
Футбол
ФНЛ
ФК Ротор
ФК Уфа
Алексей Стукалов
Федор Щербаченко
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