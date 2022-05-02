Агент нападающего «Енисея» Окладникова: «Футболистом интересуются почти все клубы РПЛ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, рассказал, что футболистом интересуются несколько клубов РПЛ.

«Предложения есть. Из премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака». Но мы не торопимся. Надо доиграть сезон и смотреть, кто будет тренерами. Андрею всего 22 года, ему нужно получать больше игрового времени, это важно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент также ответил на вопрос, есть ли предложения от «Динамо», ЦСКА и «Локомотива».

«С кем-то встречаться не значит жениться. Аукцион тоже устраивать не собираемся. В «Локомотив» вообще нет смысла идти. У них и так хорошее нападение, а сейчас взяли еще черногорца. Мы же тоже не вещь, чтобы просто так продаваться. Надо идти туда, где будешь играть. Так что мы никуда не бегаем. В идеале попробовать с «Енисеем» выйти в РПЛ. У Андрея контракт действует еще год», — добавил Сафонов.

22-летний Окладников в БЕТСИТИ Кубка России забил в ворота «Локомотива» и «Рубина». «Енисею» 11 мая предстоит сыграть против «Спартака» в полуфинале турнира. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.