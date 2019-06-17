Алексеев стал новым главным тренером "Енисея"

"Енисей" на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Александра Алексеева. В штаб 54-летнего специалиста войдут красноярцы Артем Баранов, игравший на позиции нападающего за красноярский “Металлург”, кемеровский “Кузбасс-Динамо” и “Зарю” из Ленинск-Кузнецка, и Виталий Пьянченко, выступаыший за “Динамо-Машиностроитель” из Кирова, красноярский “Металлург” и “Горняк” из Учал.

С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команду "Енисея", а 5 ноября 2018 года руководил основой в матче против "Анжи" (1:2) из-за отстранения от работы главного тренера Дмитрия Аленичева​.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Енисей" вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава.