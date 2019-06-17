Алексеев стал новым главным тренером "Енисея"

"Енисей" на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Александра Алексеева. В штаб 54-летнего специалиста войдут красноярцы Артем Баранов, игравший на позиции нападающего за красноярский “Металлург”, кемеровский “Кузбасс-Динамо” и “Зарю” из Ленинск-Кузнецка, и Виталий Пьянченко, выступаыший за “Динамо-Машиностроитель” из Кирова, красноярский “Металлург” и “Горняк” из Учал.
С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команду "Енисея", а 5 ноября 2018 года руководил основой в матче против "Анжи" (1:2) из-за отстранения от работы главного тренера Дмитрия Аленичева.
Напомним, по итогам сезона-2018/19 "Енисей" вылетел из РПЛ и команду покинули главный тренер Дмитрий Аленичев и почти все игроки основного состава.
Александр Алексеев — главный тренер "Енисея". В тренерский штаб войдут красноярцы.https://t.co/CjcvnrvOpK pic.twitter.com/TNlBUABGX6— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 17 июня 2019 г.
Дополнительная информация
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2019/06/17/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80/