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Александр Волнушкин: «Кононов — фундаментальный тренер, в «Торпедо» им довольны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера клуба.

«У нас задача играть в РПЛ, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей. Олег Георгиевич — фундаментальный тренер. Он ставит, прежде всего, игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала», — приводит слова Волнушкина «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 19 матчах.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 1 : 2
23.11 19:00
Балтика – Родина
 2 : 1
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 - : -
24.11 15:00
Чайка – СКА-Хаб.
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Александр Юшин

Александр Юшин

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 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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