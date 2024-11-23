Александр Волнушкин: «Кононов — фундаментальный тренер, в «Торпедо» им довольны»
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера клуба.
«У нас задача играть в РПЛ, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей. Олег Георгиевич — фундаментальный тренер. Он ставит, прежде всего, игру, а не отдельные аспекты. Олегом Георгиевичем и всем штабом мы очень довольны. Будем делать все по максимуму, чтобы команда прогрессировала», — приводит слова Волнушкина «РБ Спорт».
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 19 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
6
|Черноморец
|19
|9
|3
|7
|27-25
|30
|
7
|Чайка
|19
|6
|8
|5
|23-22
|26
|
8
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
9
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|
13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
|22.11
|17:00
|
Сочи – Уфа
|5 : 2
|23.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|0 : 0
|23.11
|15:00
|
Алания – Урал
|0 : 1
|23.11
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|1 : 2
|23.11
|19:00
|
Балтика – Родина
|2 : 1
|24.11
|13:00
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|24.11
|14:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|24.11
|15:00
|
Ротор – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|15:00
|
Чайка – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5