Волнушкин об уходе с поста президента «Торпедо»: «Нужно сосредоточиться на политической карьере»

Бывший президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах ухода из клуба.

«У нас была изначально договоренность с «Торпедо» о контракте сроком на один год. Плюс сложно совмещать два поста — президент футбольного клуба и депутат. Поэтому мне нужно было сосредоточиться на политической карьере», — сказал Волнушкин «СЭ».

«Торпедо» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 43 очка.