Волнушкин: «У «Торпедо» задача играть в премьер-лиге»
Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о задаче, стоящей перед командой в нынешнем сезоне.
«У нас задача играть в премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей», — цитирует «РБ Спорт» Волнушкина.
«Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ), отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
|
2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
|
3
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
4
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
|
5
|Арсенал
|19
|6
|12
|1
|17-12
|30
|
6
|Черноморец
|19
|9
|3
|7
|27-25
|30
|
7
|Чайка
|19
|6
|8
|5
|23-22
|26
|
8
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
9
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
|
10
|Родина
|19
|5
|9
|5
|18-17
|24
|
11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
|
12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|
13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
15
|Шинник
|19
|4
|7
|8
|12-20
|19
|
16
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|19
|2
|3
|14
|14-33
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|17:00
|
Сочи – Уфа
|5 : 2
|23.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|23.11
|15:00
|
Алания – Урал
|- : -
|23.11
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|23.11
|19:00
|
Балтика – Родина
|- : -
|24.11
|13:00
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|24.11
|14:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|24.11
|15:00
|
Ротор – Нефтехимик
|- : -
|24.11
|15:00
|
Чайка – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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