Волнушкин: «У «Торпедо» задача играть в премьер-лиге»

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о задаче, стоящей перед командой в нынешнем сезоне.

«У нас задача играть в премьер-лиге, а уже там ставить свои цели в соответствии с уровнем клуба с такой историей», — цитирует «РБ Спорт» Волнушкина.

«Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ), отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.