Точилин — о переходе Писарского в «Сочи»: «Его пригласили для повышения уровня конкуренции»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход в клуб нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского на правах аренды.
«На сегодняшний момент «Сочи» располагал одним нападающим, Гуарирапой, который, в отличие от прошлого сезона, не блещет результативностью. Так что Писарского пригласили, в первую очередь, для повышения уровня конкуренции и усиления атакующих действий. С забитыми мячами у «Сочи» есть проблемы.
В этой хорошей конкуренции Писарский как раз должен получить игровую практику. Но тот же Гуарирапа ему просто так не отдаст свое место в стартовом составе. Я думаю, обе стороны могут выиграть от этого. Ну а дальше посмотрим, насколько это окажется продуктивным», — приводит слова Точилина Vprognoze.ru.
Контракт Писарского с самарцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
После 5 туров «Сочи» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
4
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
5
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
6
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
7
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
8
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
9
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
10
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
11
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|КАМАЗ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
Родина
|2
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Денис Тихонов
Енисей
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0