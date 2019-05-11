Александр Точилин: "Костяк для того, чтобы закрепиться в РПЛ, у "Сочи" есть"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что клуб сможет закрепиться в премьер-лиге. Сегодня клуб оформил выход в элитный дивизион, за два тура до конца сезона Олимп-ФНЛ.

- Мы должны с руководством обсудить, - цитирует ТАСС Точилина. - Может, для премьер-лиги им нужен будет другой тренер, я не знаю их философию. У меня еще действующий контракт, играть еще два тура. Основной костяк для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге, у команды есть, а дальше будем смотреть и искать усиления.

Пока еще полного осознания того, что вышли в премьер-лигу нет, игра только закончилась, надо переспать и уже потом думать о следующем сезоне. Была проделана большая работа, команда строилась не один год, четыре сезона, которые мы работаем, строился фундамент, как результат, мы дошли до премьер-лиги. Самое главное, что ребята приняли ту философию, которую мы им прививали, благодаря их мастерству, самоотдаче и работе мы добились результата.