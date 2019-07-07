Александр Ширвиндт: "Похабные кричалки на матчах "Торпедо" – это говорит о том, что болельщики еще живы"

Советский и российский актер, известный болельщик "Торпедо" Александр Ширвиндт после матча первого тура Олимп-ФНЛ с "Факелом" (1:0) негативно отозвался о кричалках с нецензурной лексикой в исполнении фанатов черно-белых, сообщает "Комсомольская правда".

– Наша команда игрой порадовала, а фанаты расстроили: все перепились еще за два часа до матча и орали похабные кричалки. Вы узнаете торпедовских болельщиков?

– Да. Похабные кричалки – это говорит о том, что болельщики еще живы.

– А если серьезно?

– Да, с кричалками вышел перебор, но – какой дух! Я вот месяца три назад был на футболе – с "Шинником". Так вот торпедовские болельщики ровно 90 минут дружно кричали ".. твою мать...". Это же нужно уметь – полтора часа не сбиться с ритма! – приводит слова Ширвиндта "Комсомольская правда".

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