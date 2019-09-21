?После победы над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал «СЭ» о субординации в команде и взаимоотношениях со старшим тренером Сергеем Игнашевичем.

— Такое разное отношение болельщиков к нападающим — Сергеева любят, Лебеденко из-за локомотивского прошлого не очень.

— Мы это не обсуждаем, это мнение болельщиков. Равносильно любим и Лебеденко, и Самошникова, и Сергеева, и Галояна и всех остальных.

— С Сергеем Игнашевичем на «Ты» общаетесь?

— Ни в коем случае.

— Даже наедине?

— Все игроки соблюдают субординацию, Сергей Николаевич — старший тренер. Какие могут быть вопросы? Я себе четко отдаю отчёт, несмотря на то, что до этого мы были знакомы — всегда на «Вы», всегда Сергей Николаевич. (Константин Колмаков)