Александр Рязанцев: «Каждый игрок «Торпедо» понимает, что от него требуют»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после победы над «Томью» (2:1) в матче 14-го тура ФНЛ рассказал СЭ секрет удачной игры черно-белых в этом сезоне, а также поделился ожиданиями от матчей Кубка России.

— «Торпедо» набрало очень хороший ход, побеждает в девятом матче подряд. За счет чего качественно прибавляет команда?

— За счет организации игры, каждый из игроков все больше понимает, что от него требует главный тренер, — сказад Рязанцев. — Ну, и сыгрываемся.

— Уже обсуждаете с командой выход в РПЛ?

— Такая череда матчей, что не успеваешь заглянуть в таблицу. Через три дня еще одна игра, думаем о ней.

— На Кубок какие задачи? С кем больше хочется сыграть — с командами послабее или с топами лиги?

— Будет как будет. Сначала «Крылья Советов». Будем отталкиваться от этой игры. (Константин Колмаков)