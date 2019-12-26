Нападающий «Торпедо» Александр Руденко, арендованный у «Спартака-2», рассказал о переходе.

— Впечатления приятные, — цитирует Руденко официальный сайт «Торпедо». -Хотелось перейти в сильную команду и бороться за высокие места, а не находиться в зоне вылета второй год подряд. Я пришел в «Торпедо», чтобы помочь клубу выйти в премьер-лигу и решить другие поставленные перед командой задачи.

— Кто и каким образом пригласил тебя в стан черно-белых?

— Я находился в дороге, когда мне позвонили представители клуба и выразили заинтересованность в моих услугах. Если честно, меня это не удивило. Я отправил предложение своему представителю, он с руководством «Торпедо» договорился о деталях моего перехода. Когда меня спросили — хочу ли я сменить клуб — я согласился.

— Что ты знал о «Торпедо» до того, как сюда перейти?

— Признаться, особенной информации о черно-белых у меня нет. Знаю, что это большой клуб. Кроме того, мне доводилось играть против этой команды в составе «Спартака-2».

— Несколько слов для наших болельщиков.

?— Вперед, «Торпедо»!