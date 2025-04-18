Павленко вошел в тренерский штаб «Торпедо»

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Тренер Александр Павленко вошел в штаб Олега Кононова в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

40-летний специалист ранее работал в «Родине» и «Анжи».

«Торпедо» после 28 матчей первой лиги набрало 51 очко и занимает второе место в таблице.

21 апреля «Торпедо» примет «Урал» в 29-м туре.