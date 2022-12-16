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Сегодня, 17:11

Мостовой: «После вылета «Рубина» из РПЛ Слуцкий должен был уйти, но не сделал этого»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Я давным-давно говорил про него. Когда он еще в ЦСКА и сборной совмещал, я еще тогда сказал: «Какое совмещение может быть? У нас в футболе людей больше, чем в любой стране мира!» Других фамилий у вас нет? Обделались на Европе — замяли. Опять где-то появился, опять убрали, опять вытолкали. В «Рубин» пришел ладно. Команда вылетела из РПЛ — это тот момент, когда Слуцкий должен встать и уйти. Он это не сделал. Не отпустили? Я всегда говорю, что таких людей почему-то всегда не отпускают. Других выгоняют, которые в футболе всю жизнь, а этих нет. «Рубин» с любым тренером должен выходить в премьер-лигу. У команды есть бюджет, футболисты. Половина команд, не могут выйти в РПЛ из-за финансов. Поэтому по любому они выйдут», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

15 ноября Слуцкий покинул «Рубин». Он работал с казанской командой с 2019 года.

В текущем сезоне «Рубин» занимает третье место в Первой лиге, набрав 37 очков за 20 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10510409-mostovoj-o-sluckom-obdelalis-na-evrope-zamyali-opyat-gde-to-poyavilsya-snova-vytolkali.html
Александр Мостовой
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
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