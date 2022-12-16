Мостовой: «После вылета «Рубина» из РПЛ Слуцкий должен был уйти, но не сделал этого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Я давным-давно говорил про него. Когда он еще в ЦСКА и сборной совмещал, я еще тогда сказал: «Какое совмещение может быть? У нас в футболе людей больше, чем в любой стране мира!» Других фамилий у вас нет? Обделались на Европе — замяли. Опять где-то появился, опять убрали, опять вытолкали. В «Рубин» пришел ладно. Команда вылетела из РПЛ — это тот момент, когда Слуцкий должен встать и уйти. Он это не сделал. Не отпустили? Я всегда говорю, что таких людей почему-то всегда не отпускают. Других выгоняют, которые в футболе всю жизнь, а этих нет. «Рубин» с любым тренером должен выходить в премьер-лигу. У команды есть бюджет, футболисты. Половина команд, не могут выйти в РПЛ из-за финансов. Поэтому по любому они выйдут», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

15 ноября Слуцкий покинул «Рубин». Он работал с казанской командой с 2019 года.

В текущем сезоне «Рубин» занимает третье место в Первой лиге, набрав 37 очков за 20 туров.