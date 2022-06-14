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Бывший защитник «Краснодара» Мартынович прокомментировал переход в «Рубин»

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Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал переход в «Рубин».

«Переговоры прошли довольно быстро, связались, все обсудили. Проблем вообще никаких не возникло. Все было четко и быстро. Выбрал «Рубин», потому что клуб был самый конкретный. Город и команда с традициями, и то, что она сейчас попала в такую ситуацию (вылет «Рубина» в Олимп ФНЛ), это временно и решаемо: будет честью быстрее помочь и выполнить задачи», — цитирует Мартыновича пресс-служба «Рубина».
В прошедшем сезоне 34-летний Мартынович провел за «Краснодар» 8 матчей в Тинькофф РПЛ. Игрок заключил 2-летний контракт с «Рубином» 13 июня.
По итогам сезона-2021/22 казанский клуб набрал 29 очков в 30 матчах и вылетел в Олимп ФНЛ.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/aleksandr-martynovich-zdes-gorod-i-komanda-s-traditsiyami

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Александр Мартынович
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
0
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