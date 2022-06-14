Бывший защитник «Краснодара» Мартынович прокомментировал переход в «Рубин»

« Переговоры прошли довольно быстро, связались, все обсудили. Проблем вообще никаких не возникло. Все было четко и быстро. Выбрал «Рубин», потому что клуб был самый конкретный. Город и команда с традициями, и то, что она сейчас попала в такую ситуацию (вылет «Рубина» в Олимп ФНЛ), это временно и решаемо: будет честью быстрее помочь и выполнить задачи», — цитирует Мартыновича пресс-служба «Рубина».

В прошедшем сезоне 34-летний Мартынович провел за «Краснодар» 8 матчей в Тинькофф РПЛ. Игрок заключил 2-летний контракт с «Рубином» 13 июня.