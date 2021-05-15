Александр Кержаков заявил, что покидает «Томь»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков покидает команду по окончании сезона. Об этом он заявил после матча 42-го тура Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», я объявил его руководству, — цитирует специалиста официальный сайт «Томи» 15 мая. -Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Я лишь хочу сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам. Именно болельщики, их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах — это главная оценка для нас и нашей работы. То, как их стало больше, как они горячо поддерживали — ребята это чувствовали. Я чувствовал всегда поддержку в городе, ну, начиная с весны, я слышал слова благодарности, они всегда были взаимны. Хочется сказать огромное спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину (губернатор Томской области — Прим. «СЭ») за то, что доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе.

Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Когда ты проводишь сборы и бросаешься с головой, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться. Но самое главное, я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после. После сборов — это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата. Я считаю, что мы сделали практически все, что могли. То, что в весенней части чемпионата спустя 16 игр мы находимся где-то в восьмерке — это и отображает настоящую силу команды. Так получилось, что нам чуть-чуть не хватило. Не будем отматывать назад, мы понимаем где нам чего не хватило.

Сейчас мы находимся в режиме ожидания, мы первые в этой очереди. Я надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто отдает себя полностью игре. Команда «Томь» весной сделала все для того, чтобы остаться в ФНЛ, и я считаю, что она на 100 процентов заслуживает здесь быть. Да, возможно, это не слишком спортивный принцип, но по-спортивному начиная с зимы мы 100 процентов заслуживаем этого. Если подытожить, то я хочу сказать огромное спасибо всем за то, что здесь я почувствовал, что такое настоящий профессиональный футбол, я почувствовал, что такое любовь болельщиков ко мне как к тренеру, и за самоотдачу ребят, которые приняли и поняли то, что мы от них просим. К сожалению, футбол состоит не только из одного отрезка: в первом мы были действительно отвратительны. Спасибо вам большое».

«Томь» завершила сезон в зоне вылета из ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).