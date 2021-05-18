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Александр Кержаков рассказал о своем будущем после ухода из «Томи»

11:08
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал «СЭ» о своем будущем. 18 мая клуб подтвердил уход из команды 38-летнего российского специалиста.

«Пока ничего не могу сказать конкретного по предложениям. Не хочется обсуждать слухи. Продолжу ли я работу тренером? Конечно! Я выбрал свой путь и иду по нему. Мне хочется развиваться в этой профессии. Она мне очень нравится», — сказал Кержаков «СЭ»

Кержаков работал в «Томи» с сентября 2020 года. Клуб завершил сезон в зоне вылета из ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).

(Владислав Флегонтов)

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