Александр Кержаков: «Мы договорились с РФС и «Томью» о совмещении во время Элитного раунда Евро»

Лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков прокомментировал «СЭ» свое назначение главным тренером «Томи».

Как ранее сообщал «СЭ», 37-летний специалист отработает с юношеской сборной Элитный раунд чемпионата Европы 2020 (U-19).

— Только что подписал контракт с «Томью», — заявил Кержаков. — Мне нужно освоиться в клубе, поэтому все детали обсудим позже. Мы договорились с РФС и клубом, что, если будет проведен Элитный раунд, я поеду на него со сборной. В остальном ничего не меняется, мы продолжаем следить за ребятами.

Элитный раунд Евро-2020 (U-19) запланирован на октябрь. Во Франции россияне поспорят за выход в следующую стадию с хозяйкой мини-турнира, Грузией и Шотландией. (Евгений Белоусов)