Александр Кержаков извинился перед болельщиками за игру «Томи»
Главный тренер «Томи» Александлр Кержаков раскритиковал игру команды в матче 31-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Факела» (0:3).
— К сожалению, стоит признать, что проиграли мы сегодня заслуженно, соперник практически во всем нас переиграл. С такой самоотдачей мы не можем рассчитывать на что-то большее, -цитирует тренера сайт томичей. — Я извиняюсь перед болельщиками, такого безволие не должно быть на футбольном поле. Искренне обидно за тех людей, который приходят на стадион, переживают за команду, а мы платим им тем, чем сегодня заплатили.
— В чем был тактический план на игру? Как вы хотели вскрывать эту мощную оборону?
— Мы придерживаемся той модели, которую позиционируем еще с начала сборов, но сегодня за из-за большого количества брака в центре поля нам не удалось реализовывать задуманное, переводить мяч с фланга на фланг, оставлять крайних нападающих на флангах один в один с защитником для того, чтобы пытаться обыгрывать их. К сожалению, мы увязли в центре поля, потом сбились на силовую борьбу, которую мы постоянно проигрывали. Ну, и плюс нарушение игровой дисциплины, которое привело к назначению пенальти в наши ворота и ко второму голу.
Воронежский «Факел» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Томь» (21 очко) — на предпоследнем, 21-м месте.
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Дополнительная информация:
https://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/press-konferentciia-tom-fakel-2021-03-20
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