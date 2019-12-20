Александр Хацкевич возглавил лидера ФНЛ «Ротор»

Александр Хацкевич назначен на пост главного тренера «Ротора», сообщает официальный сайт клуба. Белорусский специалист приступит к работе 12 января на сборе в Турции. В штаб Хацкевича вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Сегодня утром новый рулевой волгоградцев посетил Мамаев Курган, возложил цветы к «Вечному огню», а также побывал на «Волгоград Арене», где и заключил соглашение.

С января 2019 года «Ротором» руководил Игорь Меньщиков, 11 декабря он покинул свою должность и возглавил «Тюмень». После 25 туров «Ротор» лидирует в таблице Олимп-ФНЛ.

До «Ротора» Хацкевич возглавлял белорусские «Динамо» и «Витебск», юниорскую и первую сборную Белоруссии, дубль киевского «Динамо» входил в штаб сборной Украины. С июня 2017 по август 2019 года Хацкевич руководил первой командой киевского «Динамо», с которой выиграл два Суперкубка Украины.