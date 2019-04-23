Александр Григорян: "Очень хочется именно добиться результатов с "Тамбовом" в РПЛ"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян, который провел первую тренировку в новой должности, рассказал, почему принял решение возглавить команду.

О назначении 52-летнего российского специалиста на этот пост было объявлено в понедельник, 22 апреля. Контракт с Григоряном рассчитан до конца сезона-2019/20.

- Тяжело бросать свою команду, - приводит пресс-служба клуба слова Григоряна. - Для кого-то может женский футбол баловство, но для меня это вид спорта, который я ценю и в котором провел молодость, мне непросто было принять такое решение. С другой стороны, я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ и уже там добиться результата. Очень хочется именно добиться результатов.

Но чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова. Он очень хороший и качественный тренер. Но так бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься.

"Тамбов" занимает 1-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 62 очка. "Волки" на 4 балла опережают "Сочи", идущий на 2-й строчке.

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