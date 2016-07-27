Александр Горбачев: "Балтика" собиралась выиграть у "Динамо" за счет дисциплины"

Главный тренер "Балтики" Александр Горбачев после поражения от "Динамо" (1:2) в матче 4-го тура первенства ФНЛ отметил, что команда настраивалась на игру с москвичами так же, как и на других соперников. По его словам, команде не хватило сил отобрать очки.

- "Динамо" больше контролировало мяч, лучше выглядело, - цитирует официальный твиттер "Динамо" Горбачева. - Мы собирались выиграть за счет дисциплины и самоотдачи, но не хватило сил. Настривались на "Динамо" спокойно, без страха. План был, но игра сложилась иначе.