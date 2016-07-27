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27 июля 2016, 22:15

Александр Горбачев: "Балтика" собиралась выиграть у "Динамо" за счет дисциплины"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Главный тренер "Балтики" Александр Горбачев после поражения от "Динамо" (1:2) в матче 4-го тура первенства ФНЛ отметил, что команда настраивалась на игру с москвичами так же, как и на других соперников. По его словам, команде не хватило сил отобрать очки.

- "Динамо" больше контролировало мяч, лучше выглядело, - цитирует официальный твиттер "Динамо" Горбачева. -  Мы собирались выиграть за счет дисциплины и самоотдачи, но не хватило сил. Настривались на "Динамо" спокойно, без страха. План был, но игра сложилась иначе. 

ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 0 : 2
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 3 : 1
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
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