Александр Горбачев: "Балтика" собиралась выиграть у "Динамо" за счет дисциплины"
Главный тренер "Балтики" Александр Горбачев после поражения от "Динамо" (1:2) в матче 4-го тура первенства ФНЛ отметил, что команда настраивалась на игру с москвичами так же, как и на других соперников. По его словам, команде не хватило сил отобрать очки.
- "Динамо" больше контролировало мяч, лучше выглядело, - цитирует официальный твиттер "Динамо" Горбачева. - Мы собирались выиграть за счет дисциплины и самоотдачи, но не хватило сил. Настривались на "Динамо" спокойно, без страха. План был, но игра сложилась иначе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|2 : 2
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|0 : 2
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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