Александр Димидко: «Продолжил карьеру в возрожденном московском «Арарате», но там прекратили финансирование»

Новый тренер «СКА-Хабаровска» Александр Димидко рассказал о причинах завершения карьеры. Этим летом 33-летний защитник покинул московский «Арарат» и вошел в штаб Алексея Поддубского в хабаровском клубе.

— Совершенно не рассчитывал, что все произойдет так быстро. 33 года для футболиста далеко не критический возраст, — цитирует официальный сайт «СКА-Хабаровска» Димидко. — Было желание еще поиграть, чувствовал в себе силы. И в межсезонье решил окунуться в дебри второй лиги: продолжил карьеру в возрожденном недавно московском «Арарате». Но оптимизма хватило ненадолго. Во-первых, там прекратили финансирование, а во-вторых, это оказался совершенно другой уровень. На порядок ниже, в общем, явно не для меня.

В итоге принял хоть и тяжелое, но, думаю, разумное решение. Конечно, очень благодарен руководству «СКА-Хабаровска» — когда еще поступит такое предложение! Хотя определенные проблемы все же есть, ведь в Москве остались жена и дети.