Александр Бюттнер: "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень"

Защитник "Динамо" Александр Бюттнер отметил, что не намерен оставаться в столичной команде на вторую часть сезона. По его словам, ФНЛ - это не его уровень. Бело-голубые сейчас занимают первое место в первенстве.
- "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень, - приводит omroepgelderland.nl слова Бюттнера. - На матчи иногда нужно ехать восемь часов на автобусе или девять часов лететь самолетом. Я не собираюсь оставаться там. Пришло время сделать новый шаг.
Сначала у нас была хорошая команда с Дугласом, Вальбуэна и Джуджаком. Мы играли в европейский футбол, и все было хорошо. Но потом появились проблемы. Теперь я хотел бы вернуться в Западную Европу.
Солист Мак
Дебил!!! Буффон, Дель Пьеро и другие звезды отыграли один сезон в итальянской ПФЛ и ничего с ними не случилось.
03:37
Митяй Антибомж
Клоун. Хотел по-лёгкому бабосов срубить )) Раньше надо было своей кочерёжкой думать, прежде чем связываться с мусорами. А теперь всё, зашквар навсегда.
01:35
MAYERICK
Это еще нормально - скоро на игры команда на лыжах ходить будет.....все равно бесполезная...........
00:56
Поребрик Юнайтед
молодец, не каждый профессиональный спортсмен признает, что не дотягивает и хочет поднабраться мастерства в лиге пониже, уважаю!
00:56
Brat2
чмо
00:53
Luchezarny
какая досада))))))
00:02