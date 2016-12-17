22:39 17 декабря | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Бюттнер: "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень"

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Защитник "Динамо" Александр Бюттнер отметил, что не намерен оставаться в столичной команде на вторую часть сезона. По его словам, ФНЛ - это не его уровень. Бело-голубые сейчас занимают первое место в первенстве.

- "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень, - приводит omroepgelderland.nl слова Бюттнера. - На матчи иногда нужно ехать восемь часов на автобусе или девять часов лететь самолетом. Я не собираюсь оставаться там. Пришло время сделать новый шаг.

Сначала у нас была хорошая команда с Дугласом, Вальбуэна и Джуджаком. Мы играли в европейский футбол, и все было хорошо. Но потом появились проблемы. Теперь я хотел бы вернуться в Западную Европу.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Солист Мак

Дебил!!! Буффон, Дель Пьеро и другие звезды отыграли один сезон в итальянской ПФЛ и ничего с ними не случилось.

03:37

Митяй Антибомж

Клоун. Хотел по-лёгкому бабосов срубить )) Раньше надо было своей кочерёжкой думать, прежде чем связываться с мусорами. А теперь всё, зашквар навсегда.

01:35

MAYERICK

Это еще нормально - скоро на игры команда на лыжах ходить будет.....все равно бесполезная...........

00:56

Поребрик Юнайтед

молодец, не каждый профессиональный спортсмен признает, что не дотягивает и хочет поднабраться мастерства в лиге пониже, уважаю!

00:56

Brat2

чмо

00:53

Luchezarny

какая досада))))))

00:02

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