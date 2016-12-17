Александр Бюттнер: "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень"

Защитник "Динамо" Александр Бюттнер отметил, что не намерен оставаться в столичной команде на вторую часть сезона. По его словам, ФНЛ - это не его уровень. Бело-голубые сейчас занимают первое место в первенстве.

- "Динамо" и ФНЛ - это не мой уровень, - приводит omroepgelderland.nl слова Бюттнера. - На матчи иногда нужно ехать восемь часов на автобусе или девять часов лететь самолетом. Я не собираюсь оставаться там. Пришло время сделать новый шаг.

Сначала у нас была хорошая команда с Дугласом, Вальбуэна и Джуджаком. Мы играли в европейский футбол, и все было хорошо. Но потом появились проблемы. Теперь я хотел бы вернуться в Западную Европу.