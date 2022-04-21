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Сегодня, 15:36

Александр Алферов назначен на должность главного тренера «Енисея»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Алферов назначен на должность главного тренера «Енисея».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан до конца сезона-21/22.

С декабря 2021 года командой руководил Вадим Гаранин. Под его руководством команда обыграла в БЕТСИТИ Кубке России «Локомотив» (4:0) и «Рубин» (3:1) и прошла в полуфинал турнира.

59-летний Алферов уже возглавлял «Енисей» с октября 2020 по июль 2021 года.

На данный момент красноярский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 56 очков в 33 матчах.

Источник: https://t.me/EniseyFC/244
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