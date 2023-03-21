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Сегодня, 01:47

Алдонин хочет, чтобы «Балтика» с Игнашевичем вышла в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин признался, что ждет выхода «Балтики», которую тренирует Сергей Игнашевич, в РПЛ.

«Игнашевич мой друг и товарищ! Конечно, я слежу за успехами Сергея и «Балтики» в Первой лиге. Калининградцы обладают не самым сильным составом, плюс у них не самая легкая ситуация была летом — ушли лидеры, несколько футболистов усилили команды РПЛ, но «Балтика» очень оперативно сработала на трансферном рынке и без громких приобретений построила коллектив, который сейчас проводит очень хороший сезон. У них уже очень долгая беспроигрышная серия.

Очень хочу, чтобы мой друг Сергей Игнашевич, болельщики «Балтики» и сама команда вышла в РПЛ. Заслужили ли они повышение в классе? Дело совсем не в этом. «Алания» тоже пытается выйти в РПЛ несколько лет, но у них нет стадиона. Такая же проблема была у «Оренбурга» несколько лет назад. Но у «Балтики» есть все для выхода из Первой лиги — классный стадион и болельщики, они заслуживают этого», — приводит Metaratings.ru слова Алдонина.

После 23-х туров «Балтика» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 48 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ochen-khochu-chtoby-moi-drug-sergei-ignashevich-vmeste-s-baltikoi-vyshel-v-rpl-237064/
Евгений Алдонин
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 21 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
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