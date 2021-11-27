Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Алания» в меньшинстве удержала победный счет в матче с «Велесом»

17:55
Теги:

«Алания» переиграла «Велес» в матче 25-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Владикавказа выиграла со счетом 2:1.

Отметим, что с середины второго тайма «Алания» играла в меньшинстве после удаления полузащитника Бутта Магомедова.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 16:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:1
Велес
Голы
Эльдарушев, 3 (1:0), Кобесов, 30 (2:0), Кабахидзе, 59 (2:1)
Алания
Натабашвили Качмазов (Сосранов, 50 ) Кочиев Бутаев Хугаев Дзахов (Засеев, 60 ) Кобесов (Кокоев, 60 ) Хабалов (Кобесов, 90+1 ) Хосонов Магомедов Эльдарушев (Хадарцев, 60 )
Велес
Косаревский Коротков Стаменкович Кахидзе Макеев Бацуев Кертанов Галоян Вульфов (Ежков, 69) Кабахидзе Митришев (Лопатин, 87)
Предупреждения
Кобесов 33, Кочиев 44, Магомедов 48, Эльдарушев 60, Хадарцев 61, Хугаев 76  -  Митришев 68
Удаления
Магомедов 55 (вторая ж.к)
Судьи
Шафеев (Волгоград)

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 16:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
0:2
Олимп-Долгопрудный
Голы
Большаков, 77 (0:1), Тарасенко, 82 (0:2)
Кубань
Нестеренко Кармаев (Эдиев, 46 ) Грицаенко Гурфов Шалаев (Сушич, 63 ) Алейников Лаук (Козлов, 78 ) Лобкарев (Дышеков, 71 ) Сидоров Безденежных Саркисов (Абдоков, 46 )
Олимп-Долгопрудный
Ставер Большаков Герчиков Никитенков Гудков Бахтияров Лоуренс Косянчук Ада (Алексеев, 81) Сафронов (Великородный, 90) Тарасенко
Предупреждения
Кармаев 31, Безденежных 70, Сидоров 76, Дышеков 85  -  Бахтияров 14
Судьи
Машлякевич (Москва)

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 16:00. ЦПР ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
1:0
Металлург Лп
Голы
Сергеев, 26 (1:0)
Краснодар-2
Агкацев Пивоваров Бородин Манелов Литвинов Рейхмен Волков (Корнюшин, 46 ) Олусегун Сергеев (Исаенко, 59 ) Самко (Сабуа, 81 ) Апеков (Халназаров, 88 )
Металлург Лп
Иканович Сухарев Киселев Белов Баульчев (Фролов, 46) Овчинников (Ахвледиани, 72) Шаповалов (Яковлев, 46) Войдель (Поярков, 78) Завезен (Иванников, 84) Арустамян Кутьин
Предупреждения
Завезен 25, Киселев 45, Арустамян 89
Судьи
Чебан (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Приглашенные в «красную зону» антиваксеры отказались надевать маски
0