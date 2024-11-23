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Сегодня, 16:57

Гол Секулича принес «Уралу» победу над «Аланией»

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«Урал» в гостевом матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл «Аланию» (1:0). Единственный гол забил нападающий Мартин Секулич.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
23 нояб, 15:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:1
Урал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2024-2025/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Урал
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«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Енисей» сыграл вничью с «Шинником»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6
 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7
 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 19 5 9 5 18-17 24
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.11 17:00
Сочи – Уфа
 5 : 2
23.11 10:00
Енисей – Шинник
 0 : 0
23.11 15:00
Алания – Урал
 0 : 1
23.11 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
23.11 19:00
Балтика – Родина
 - : -
24.11 13:00
Сокол – Торпедо
 - : -
24.11 14:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
24.11 15:00
Ротор – Нефтехимик
 - : -
24.11 15:00
Чайка – СКА-Хаб.
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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