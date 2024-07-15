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Сегодня, 18:15

«Алания» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Алания» сыграет с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Руслан Дауров (ФК «Алания»).
Фото ФК «Алания»

«Алания» сыграет с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет-Первой лиги в понедельник, 15 июля. Игра состоится на стадионе имени Билимханова в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Алания» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры ФНЛ в сезоне-2024/2025 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
15 июл, 19:30. им. Билимханова (Грозный)
Алания
Уфа

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 2 : 0
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 0 : 0
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 1 : 1
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
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И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
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