«Алания» сыграла вничью с «Уфой», команды не нанесли ни одного удара за весь матч

«Алания» сыграла вничью с «Уфой» в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги — 0:0.

Команды за всю игру не нанесли ни одного удара по воротам.

В следующем матче «барсы» встретятся в гостях с «Тюменью», а «Уфа» сыграет на выезде с «Нефтехимиком». Оба противостояния пройдут 21 июля.