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«Алания» обыграла «Уфу» и одержала первую победу в последних пяти матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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«Алания» обыграла «Уфу» в матче 20-го тура первой лиги со счетом 2:1.

Команда из Владикавказа одержала первую победу в последних пяти матчах. «Алания» набрала 38 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Уфа» идет в зоне вылета: 18 очков и 16-е место.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:1
Уфа

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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29%

2.60

ТБ 2.5

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П1

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27%

1.63

Х2

22%

2.48
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Уфа
1
0
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Неделя

«Шинник» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 2 : 2
27.11 14:00
Велес – Енисей
 2 : 0
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 1 : 1
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 1 : 1
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 2 : 0
27.11 16:00
Кубань – Волга
 1 : 0
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 0 : 0
27.11 17:00
Алания – Уфа
 2 : 1
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