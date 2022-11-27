«Алания» обыграла «Уфу» и одержала первую победу в последних пяти матчах

«Алания» обыграла «Уфу» в матче 20-го тура первой лиги со счетом 2:1.

Команда из Владикавказа одержала первую победу в последних пяти матчах. «Алания» набрала 38 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Уфа» идет в зоне вылета: 18 очков и 16-е место.