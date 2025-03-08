«Алания» и «Тюмень» сыграли вничью в первой лиге

«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» в матче 23-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

После 23 матчей владикавказцы с 19 очками занимают предпоследнее, 17-е место в первой лиге.

«Тюмень» (16 очков) остается последней в турнирной таблице.